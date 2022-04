POZZUOLI – Rapina alla stazione di servizio della Q8 in via Campi Flegrei, a Pozzuoli. La vittima è una 49enne, dipendente del distributore. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di martedì quando la donna, terminato il turno di lavoro, stava salendo in auto per rientrare a casa. A un tratto una coppia l’ha affiancata e minacciata con una pistola. Si tratta, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di un uomo e una donna sui 30 anni. La 49enne è stata costretta a consegnare la borsa, contenente denaro e carte di credito, e l’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia per le indagini del caso. Al vaglio degli uomini della Benemerita vi sono le immagini del sistema di videosorveglienza della stazione di carburante.