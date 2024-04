POZZUOLI/ Mercato ittico all’ingrosso, cambia il regolamento: garantiti gli interessi degli operatori e i diritti dei consumatori

POZZUOLI – Al bando le cassette di polistirolo per il pesce, arrivano quelle eco-sostenibili. Ma non è l’unica novità che interesserà il Mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli. A renderlo noto è l’assessore alle Attività Produttive, Titti Zazzaro, durante la seduta di Consiglio Comunale. «Oggi abbiamo approvato le modifiche al regolamento del Mercato all’ingrosso dei prodotti ittici. Le modifiche introdotte accolgono le più recenti norme di settore e garantiscono gli interessi degli operatori del mercato e i diritti e la sicurezza dei consumatori. Queste modifiche, prima di essere sottoposte alla vostra attenzione, sono state già valutate dalle competenti autorità sanitarie. Snellire le procedure, migliorare e omologare l’offerta, accrescere innovazione e novità renderà il nostro mercato di nuovo competitivo. La cesura più importante tra il vecchio regolamento e il nuovo sarà l’introduzione di cassette in plastica pluriuso duo. Questa innovazione ridurrà l’impatto sull’ambiente andando a infierire un colpo durissimo all’inquinamento marino, eliminando il polistirolo, rifiuto maggiormente presente in mare e sulle nostre coste». Ma oltre all’aspetto ecologico, l’assessore Zazzaro sottolinea anche l’importanza di questa innovazione sul fronte della tracciabilità: il progetto prevede infatti l’introduzione di queste particolari cassette ecosostenibili, che saranno dotate anche di microchip per fornire la tracciabilità della filiera del pesce. «In pratica i nostri consumatori potranno conoscere tutti i passaggi del pescato, a partire dalla pesca in mare fino ai banchi del mercato. Nel caso delle alici si potrà capire, ad esempio, quali vengono pescate nel nostro mare e quali nell’Adriatico», ha aggiunto la Zazzaro. «Sin dall’inizio quest’amministrazione ha lavorato per il rilancio delle attività commerciali e produttive di questa città, scegliendo di riportare il comparto della pesca al centro dello sviluppo economico. L’approvazione di queste modifiche – ha concluso l’assessore – è un ulteriore passo che ci porta verso la creazione del Palazzo del mare».

GLI INTERVENTI – Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione, Riccardo Volpe, che ha votato in maniera favorevole il nuovo regolamento, sostenendo che il Mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli abbia tutte le potenzialità per diventare un volano di sviluppo per la città. «Trovo molto interessante quello che si sta facendo per il Mercato ittico all’ingrosso. È ovvio che questa opportunità delle cassette nuove sia rilevante sotto diversi aspetti: in primis, viene data importanza alla pesca, che è un’attività storica nelle nostre parti e che andrebbe ancor più valorizzata. Ma ancor più importante è che le cassette siano compatibili con l’ambiente – ha aggiunto Volpe che ha fatto poi riferimento anche al progetto della fruizione dei piani superiori della struttura – È una visione del mercato che noi come Pozzuoli Ora! abbiamo sempre sostenuto e promosso. È un grande atto di fiducia nei confronti dell’assessorato e della maggioranza, ma ci auguriamo che la gestione di questi spazi e dei servizi dia opportunità diffuse a tutta la città e non a pochi». «Vorrei ringraziare l’assessore Zazzaro per tutti gli sforzi che sta facendo – ha aggiunto poi la consigliera Manuela D’Amico – Secondo me è un ottimo risultato per quanto riguarda anche la prospettiva e la conversione del pescato in prodotti che potranno avere un marchio della nostra città».