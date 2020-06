POZZUOLI – Mercoledì 3 giugno, alle 15, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà, a porte chiuse per l’emergenza covid, il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: due interrogazioni ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale sui seguenti argomenti: peggioramento della qualità del mare a Pozzuoli e colonnine per il monitoraggio dell’area-Licola; approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; due mozioni relative all’emergenza covid su “Piano di utilizzazione spiagge libere ” e “Campi Flegrei Sicuri”. Come di consueto, la seduta dell’assemblea cittadina sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook e sul sito istituzionale del Comune.