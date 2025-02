POZZUOLI/ Manzoni incassa l’ok al bilancio e attacca Figliolia «Non accetto lezioni da chi non ha fatto nulla»

POZZUOLI – «Abbiamo approvato a maggioranza il DUP e il Bilancio di Previsione, in cui sono contenuti diversi importanti interventi per il bradisismo. Apprezzo l’apertura di alcuni consiglieri di opposizione, che si sono mostrati propositivi su alcune tematiche molto care alla città. Mi auguro che nel futuro si possa dialogare con tutti, nella consapevolezza che tutto è perfettibile. Vorrei però ripercorrere tutte le fasi del lavoro dell’amministrazione su un tema tanto sentito, che probabilmente sono sfuggite a chi, prima di me, avrebbe potuto intervenire e anche a chi oggi accusa questa amministrazione e il sindaco di non aver fatto abbastanza. – fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ieri ha incassato l’ok al bilancio di previsione – A settembre 2023 ho espresso al Ministro Musumeci le esigenze della nostra comunità, legate alla necessità di mettere in sicurezza gli edifici, pubblici e privati, e renderli resistenti alle continue sollecitazioni. Le mie richieste sono state accolte, e il Governo ha emanato il primo decreto, che ha previsto, per la prima volta in questa città, di stilare un piano specifico per i rischi del bradisismo, la verifica della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, interventi importanti per la messa in sicurezza e una serie di regole di comportamento condivise per la sicurezza della comunità. Plinius ha avviato la verifica speditiva dell’edificato, e ha individuato le zone a maggiore vulnerabilità, uno strumento di lavoro che ci consentirà di stabilire le priorità di intervento. Nel frattempo, a maggio 2024, lo sciame sismico ha causato danni agli edifici e ha indotto il Governo ad emanare un secondo decreto, per l’assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, con contributi ai privati per la ristrutturazione e importanti interventi sugli edifici pubblici, a partire dalle scuole e gli edifici strategici. La prossima settimana, inizia la seconda fase della verifica sulla vulnerabilità degli edifici privati, che consentirà ai cittadini di richiedere gratuitamente una scheda di valutazione sulla vulnerabilità di tutti i singoli edifici ricadenti nell’area di intervento bradisismo, a cui seguirà la richiesta di finanziamento per effettuare i lavori di ristrutturazione degli edifici risultati più vulnerabili. Questi sono dati di fatto, realizzati grazie al lavoro quotidiano e alla collaborazione istituzionale, senza polemiche e accuse strumentali. Ma non accetto lezioni di chi offende l’assise e non ha fatto nulla ma oggi ci contesta l’assenza di vie di fuga. Non avevano nemmeno definito le aree di attesa per rischio bradisismico. Le chiacchiere se le porta il vento ma gli atti restano!»