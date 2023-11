POZZUOLI/ Mamme di Monterusciello disperate: «Nessuna notizia del centro che si prendeva cura dei nostri figli»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Siamo un gruppo di mamme di Monterusciello preoccupate e arrabbiate. I nostri figli avrebbero dovuto iniziare già da un mese un centro che ci ha permesso in tanti anni di andare a lavorare: si occupava dei nostri figli dal mattino. I bambini venivano prelevati sotto casa al mattino, accompagnati a scuola, presi all’uscita e al centro poi mangiavano, facevano i compiti e i laboratori e infine nel tardo pomeriggio riaccompagnati a casa. Tutto questo ci permetteva di stare tranquille perché in quel centro i bambini si sentivano a casa, studiavano e soprattutto seguivano le regole. A scuola le cose andavano bene perché i ragazzi studiavano ed erano seguiti dagli operatori; oggi, invece, non stiamo capendo niente. La scuola ci chiama e ci dice che stanno avendo problemi, i ragazzi hanno perso un riferimento. Gli anni scorsi il centro faceva partire le attività i primi giorni di ottobre, quest’anno è arrivato novembre e non sappiamo ancora niente. Siamo stati dai Servizi Sociali e dal sindaco, ma nessuno ci dà risposte. Cosa dobbiamo fare? Siamo disperate e i nostri figli come sempre sono trattati da ultimi».