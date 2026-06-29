POZZUOLI/ Maggioranza assente in consiglio, in otto chiedono le dimissioni «Amministrazione Manzoni al capolinea»

POZZUOLI – «Ancora una volta, la maggioranza non ha i numeri per avviare il Consiglio Comunale. Lo abbiamo già visto nello scorso Consiglio Comunale, quando la maggioranza ha deliberatamente scelto di non proseguire i lavori, con argomenti di estrema rilevanza per la tenuta della città. Stamattina l’amministrazione si presenta in Consiglio senza numeri, in ragione di non meglio giustificate assenze politiche e personali.» E’ quanto fanno sapere i consiglieri di opposizione Lydia De Simone, Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia, Guido Iasiello, Salvatore Maione, Carlo Morra, Gianluca Sebastiano, Riccardo Volpe. «Le continue assenze dei consiglieri di maggioranza – spiegano gli otto – non sono più episodi isolati, ma il sintomo evidente di una crisi politica e amministrativa che non può essere nascosta. La maggioranza è, ancora una volta, in agonia: nessuna spinta propulsiva e spicciole dinamiche politiche senza senso, visione e credibilità.

La città è stanca di assistere a una continua telenovela e, ha di fatto, già bocciato e superato questa esperienza amministrativa. Continuare in queste condizioni significa soltanto prolungare una paralisi che danneggia la città e mortifica le istituzioni. Pozzuoli merita un governo stabile, responsabile e capace di affrontare le sfide complesse che questa città presenta giorno per giorno. Se ne hanno il coraggio, che si dimettano e ci liberino da tanta inettitudine e approssimazione.»