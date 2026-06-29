POZZUOLI/ Corse tra auto nella notte: Monterusciello diventa una pista da gara – IL VIDEO

POZZUOLI – Le auto che si posizionano lungo il rettilineo. Il rombo dei motori e il piede sull’acceleratore che dà la sgasata. Inizia così l’ennesima gara notturna tra auto a Monterusciello. La notta scorsa il nuovo circuito da gara è stata via Modigliani, stradone che sorge nella zona alta del quartiere, cosiddetta “delle cooperative”. I “piloti” che hanno dato vita alla pericolosa gara sono stati immortalati in un video che vi proponiamo nel link sotto e che racconta le fasi iniziali della gara. Un episodio che non sembra essere isolato: molteplici, infatti, sono le segnalazioni di gare tra auto e moto che avvengono nel cuore della notte.

IL VIDEO