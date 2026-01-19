POZZUOLI/ Lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere in scena alla scuola Rodari-Annecchino

POZZUOLI – Discriminazione di genere e lotta agli stereotipi è il tema del progetto andato in scena presso l’istituto IC3 Rodari-Annecchino di Monterusciello. Le studentesse e gli studenti hanno partecipato con interesse e coinvolgimento, dimostrando consapevolezza rispetto agli argomenti trattati e ponendo domande pertinenti e significative. “Si ringrazia il progetto @Inspiring Girls e la Role Model, intervenuta in data odierna presso la nostra scuola per l’importante incontro rivolto alle classi seconde, dedicato ai temi della discriminazione di genere e della lotta agli stereotipi. – fa sapere la dirigenza scolastica – La scuola rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e delle pari opportunità, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione e il dialogo sia possibile contrastare ogni forma di discriminazione.”