POZZUOLI – Lunedì 18 aprile 2022, giorno di Pasquetta, l’Oasi naturalistica di Monte Nuovo a Pozzuoli resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata. Il provvedimento è stato adottato in considerazione dei recenti interventi di riapiantumazione e rifacimento dei sentieri e delle relative staccionate all’interno del parco e che hanno bisogno di un periodo di assestamento “onde consentire il buon esito degli stessi”, come si legge nell’ordinanza dirigenziale. Lavori che potrebbero dunque essere pregiudicati dall’eccessiva presenza di visitatori come notoriamente si registra nel giorno di lunedì dell’Angelo.