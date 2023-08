POZZUOLI/ Lite in ospedale, ferito un impiegato della ditta delle pulizie

POZZUOLI – Due giorni di prognosi per una ferita e un’escoriazione al labbro superiore. È quanto prescritto dai medici del Pronto Soccorso di Pozzuoli a un 52enne del posto, impiegato nella ditta E.P.M. che si occupa della pulizia dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, in seguito a una lite scaturita proprio per motivi di natura lavorativa. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri, raccontando di aver ricevuto una testata al volto da un suo responsabile e di essere poi caduto a terra per il colpo. L’episodio di violenza è avvenuto in ospedale nella serata di giovedì. Solo pochi istanti per passare dalle parole ai fatti. I due uomini si sono prima scambiati degli insulti per poi arrivare allo scontro. «È da un anno che subisco ripercussioni, mobbing e pesanti carichi di lavoro. La cosa sta degenerando tanto che giovedì sono stato provocato e aggredito», denuncia la vittima. Chi ha sferrato la testata ha invece raccontato ai sanitari del nosocomio che la ferita al labbro sarebbe stata provocata dal 52enne stesso.