POZZUOLI/ L’ex convitto Vittorio Emanuele si candida a “luogo del cuore FAI”

POZZUOLI – C’è anche l’ex convitto Vittorio Emanuele II di Arco Felice tra i siti candidati come “luoghi del cuore FAI”. Attualmente si trova al 147° posto della speciale graduatoria con 617 voti. “I Luoghi del Cuore” è il programma nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

LA STORIA – Con 11 milioni di voti raccolti, più di 39.000 luoghi votati, 163 progetti di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni italiane: attraverso i suoi venti anni di storia, “I Luoghi del Cuore” si conferma il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale. È articolato in due fasi, Censimento e Bando: il censimento permette di candidare e votare i luoghi da non dimenticare, il bando mette a disposizione dei luoghi una serie di contributi economici per progetti da realizzare. Per votare basta collegarsi alla piattaforma FAI.