POZZUOLI – Venerdì, dalle 9 alle 14, il tunnel Montenuovo che collega Arco Felice con Lucrino resterà chiuso al traffico veicolare per l’intero tratto. Il divieto di transito a tutti gli autoveicoli, in entrambi i sensi di marcia, si è reso necessario per consentire il proseguimento delle operazioni di adeguamento e messa in sicurezza antincendio della galleria.