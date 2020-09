POZZUOLI – Gli orari di accesso alle scuole che si trovano nella zona alta di Pozzuoli, ovvero quella compresa tra via Solfatara, via Vecchia San Gennaro e via Vecchia delle Vigne, saranno diversificati per evitare rischiosi blocchi del traffico veicolare dovuti al contemporaneo uso di mezzi privati e collettivi in una fascia oraria ristretta. La decisione, che riprende e rimodula il provvedimento già adottato con positivi risultati lo scorso anno, è maturata in seguito alla riunione che si è tenuta in Municipio con la partecipazione del sindaco Vincenzo Figliolia, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore e dei dirigenti delle scuole interessate.

LE FASCE ORARIE – Queste le fasce orarie d’ingresso stabilite con ordinanza sindacale per ciascun istituto alla ripresa delle lezioni (fissata per il 24 settembre), “a tutela della pubblica e privata incolumità” e nel rispetto delle norme di attuazione della pianificazione di protezione civile: Giacinto Diano 7:30-7:45; Virgilio 8:30-8:45; Petronio (Alberghiero) 8:30-8:45; San Giuseppe 8:00-8:15; De Santis Primaria 7:45-8:00; De Santis Infanzia 8:30-9:00; Plesso Marconi Primaria 8:00-8:15; Plesso Marconi Materna 8:30-9:30; Plesso Trincone 7:50-8:10.