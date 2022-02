POZZUOLI – Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio, dalle 23 alle 4, sarà eseguita una prova notturna dell’intervento di demolizione di una paratia in cemento armato sul tratto della linea Cumana in corrispondenza dei lavori in corso in via Fasano, dove è stato già abbattuto il rudere “Villa Maria”. L’intervento rientra nell’ambito dell’opera di realizzazione della nuova stazione della linea ferroviaria commissionata dall’Eav. La prova servirà a verificare l’entità delle emissioni acustiche prodotte dai lavori di demolizione del muro adiacente i binari della Cumana e in prossimità dell’imbocco della galleria Cicerone. «Lavori che dureranno circa un mese e che l’Eav ha chiesto fossero eseguiti necessariamente di notte per ragioni connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario. Purtroppo questo è l’unico modo per evitare l’interruzione del servizio pubblico anche se ciò potrà procurare dei fastidi agli abitanti della zona», si legge in un avviso diramato dall’amministrazione comunale.