POZZUOLI – Problemi idrici a Pozzuoli. A partire dalle ore 11:30 di questa mattina e fino alle ore 12:30, infatti, sarà interrotta la fornitura di acqua alle utenze ubicate in Viale Villa Bianca, Viale Bognar e Viale degli Aranci. L’interruzione è dovuta a difficoltà operative riscontrate per i lavori attualmente in corso in Viale Villa Bianca.