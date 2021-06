POZZUOLI – Dal prossimo 5 luglio riprenderanno i lavori di ripavimentazione di via Solfatara a Pozzuoli. Fino a mercoledì 14 luglio resterà chiuso al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, il tratto compreso tra gli incroci di via Oriani e di via Rosini (altezza civico 4 di via Solfatara). Derogano dal divieto i veicoli dei soli residenti, diretti o provenienti dalle loro abitazioni, per i quali resterà comunque vigente, come per tutti gli automobilisti, il divieto di sosta nel tratto stradale interessato dai lavori.

Le vetture provenienti da Napoli e dirette a Pozzuoli centro e Arco Felice saranno obbligate a proseguire sulla variante Solfatara, mentre i veicoli leggeri provenienti da piazza Capomazza potranno utilizzare il percorso alternativo imboccando via Giacinto Diano e proseguendo per piazza e via Oriani fino al rientro in via Solfatara. Per il traffico pesante in direzione Napoli sarà invece obbligatorio l’utilizzo della Variante Solfatara.