POZZUOLI/ Lavori di manutenzione al canale Abruzzese, via Ariete chiude per due giorni

POZZUOLI – Lavori in corso a Licola, via Ariete chiude al transito veicolare per due giorni. Il Comune di Pozzuoli ha disposto il doppio senso di marcia su via Orsa Minore e la chiusura temporanea di via Ariete per le giornate di oggi e domani, dalle 8.30 alle 14, per interventi di manutenzione al canale Abruzzese.

L’AVVISO – «Visto il mancato intervento previsto nelle scorse settimane, a causa delle condizioni meteo avverse, è istituito un doppio senso di marcia per consentire l’esecuzione dell’intervento di manutenzione del canale denominato “Abruzzese”. Resterà chiusa al transito veicolare Via Ariete per l’intera estensione e sarà istituito un doppio senso di marcia su Via Orsa Minore, in località Licola. Ci scusiamo per il disagio», fanno sapere dal Municipio.