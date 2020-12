POZZUOLI – Divieto di sosta per 5 giorni ad Arco Felice, dove sono in corso lavori di completamento e riqualificazione in Via Montenuovo Licola Patria. In particolare, dalle ore 8,30 del 18 dicembre alle ore 18,00 del 23 dicembre, sarà istituito temporaneamente il divieto di sosta con prescrizione della rimozione forzata mediante carro attrezzi, sugli stalli di sosta, liberi, “a pagamento” ovvero su quelli riservati a specifiche categorie di utenti, sul margine sinistro della carreggiata, nel tratto compreso tra il civico 48 ed il civico 52, secondo il senso unico di marcia. Lo ha stabilito un’ordinanza della direzione 5 servizio mobilità e trasporti del comune di Pozzuoli.