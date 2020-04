POZZUOLI – Per la riparazione di una condotta, nella giornata di domani, dalle 9:30 alle 13, sarà interrotta l’erogazione idrica nella zona di Monterusciello compresa tra le seguenti strade: via Carlo Carrà, via Giorgio De Chirico, Via Arturo Martini, via Tosi, via Ottone Rosai, via Carlo Levi, via Amedeo Modigliani, via Alfredo Panzini, via Dino Buzzati, via Gino Severini, via Campigli, via Giuseppe Pagano, via Savinio, via Paolo Alfonso Allodi, via Coste di Cuma lato a monte.