POZZUOLI – La chiesetta dell’Assunta di Pozzuoli illuminata con i colori dell’arcobaleno in segno di vicinanza e supporto alla comunità Lgbt. L’iniziativa, messa in campo in occasione del Gay Pride 2020, è stata realizzata nel corso della notte dall’associazione “Pozzuoli Solidale”. «Giugno è il mese del Gay Pride ma quest’anno, a causa del Covid, gran parte delle parate sono state cancellate. Al loro posto, un arcobaleno che tinge le città di quasi tutto il mondo per rivendicare l’uguaglianza. La Darsena con tutti i colori dell’amore è un’opera realizzata da Pozzuoli Solidale. Ci auguriamo che anche le istituzioni illuminino i luoghi simbolo della nostra città con i colori dell’arcobaleno, come hanno fatto in diverse occasioni con altre bandiere», è il messaggio diffuso dall’associazione sui social.