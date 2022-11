POZZUOLI – Furto nella notte nella villa del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, al parco Cuma di Monterusciello. Almeno due persone con i volti coperti da passamontagna, tute e guanti in lattice, si sono introdotti nell’abitazione attraverso una porta-finestra al piano terra dopo aver scavalcato la recinzione. Al momento del raid -avvenuto tra le 3 e le 4 di notte, l’attaccante georgiano stava dormendo al piano superiore con il cugino. I due non si sono accorti di nulla. I ladri hanno portato via trecento euro e le chiavi di un’auto, una Mini Countryman che era parcheggiata all’esterno della villa.

LE INDAGINI – Kvara si è accorto del furto solo in mattinata, al risveglio, non ha trovato più il mazzo di chiavi e ha notato la porta-finestra spalancata. Immediatamente è partita la chiamata al 113. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli -diretti dal vice questore Ludovica Carpino – e gli uomini della Squadra Mobile di Napoli. Successivamente Kvara si è recato presso gli uffici di Piazza Italo Balbo per sporgere formale denuncia insieme a un interprete. Al vaglio ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza. I ladri hanno approfittato anche dell’assenza del guardiano per muoversi indisturbati nel parco.