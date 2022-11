POZZUOLI – Finanziamenti anche senza busta paga; consulenza, progettazione, assistenza post-vendita per ben due anni dall’acquisto, trasporto e montaggi gratuiti; e, soprattutto, tanta professionalità. E’ quanto offre la Nuova Fenigi della famiglia Cacciapuoti, maxistore di arredamenti che da 25 anni opera nell’area flegrea e in tutta la provincia di Napoli. Il punto vendita si trova in via Salvatore Di Giacomo 38/B, a Monterusciello, dove è possibile ammirare una vasta e ampia esposizione di arredamenti di marchi pregiati (tra cui Lube e Giessegi).

LE OFFERTE – Alla Nuova Fenigi si trovano qualità, eleganza e prezzi accessibili, grazie ai minori di costi di gestione aziendale garantiti da una conduzione familiare, e la possibilità di pagare a rate attraverso finanziamenti in sede fino a 6.000 euro senza busta-paga e fino a 30mila euro con busta paga. Inoltre, se si dispone di un conto corrente bancario o postale, la prima rata potrà essere pagata dopo tre mesi dall’acquisto. Nuova Fenigi è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per prenotazioni: 081/5243059 e 328/0387900 ; e-mail: [email protected]

LE FOTO



1 di 12

*articolo sponsorizzato