POZZUOLI/ Ladri in appartamento al Rione Solfatara: rubati play station, Folletto e ferro da stiro

POZZUOLI – Furto in appartamento ieri al Rione Solfatara. Nel mirino dei ladri, per la terza volta nel giro di pochi mesi, è finita un’abitazione posta al primo piano di una palazzina popolare. Il furto sarebbe avvenuto in serata, tra le 20 e le 23.30, con i malviventi che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari che erano scesi in centro per una passeggiata al porto di Pozzuoli. Una volta entrati dal balcone, hanno forzato gli infissi per avere accesso nell’abitazione da cui hanno portato via una play station, un aspirapolvere Folletto e un ferro da stiro. Un bottino di poche centinaia di euro a fronte dei danni provocati all’interno dell’appartamento, messo a soqquadro.

LA DENUNCIA – La scoperta del furto è stata fatta dagli stessi inquilini al loro rientro, poco prima della mezzanotte. Sul posto è giunta una volante della Polizia che ha verbalizzato l’accaduto. Nella stessa zona, appena due mesi fa, due ladri erano stati fermati da un residente mentre stavano tentando di rubare un’automobile.