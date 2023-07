MONTE DI PROCIDA/ Cinque furti in pochi giorni all’ex ristorante “Casina Rossa”

MONTE DI PROCIDA – Un ex ristorante preso di mira dai ladri che per ben cinque volte nell’ultima settimana sono entrati nella struttura creando danni e portando via di tutto. L’ultimo furto è avvenuto la notte scorsa, sempre all’interno della “Casina Rossa”, a Torregaveta. In particolare i ladri, forse di nazionalità dell’est europeo, hanno preso di mira banchi di acciaio e lampadari in ferro battuto. L’auto usata sarebbe una station wagon di colore bianco. Per ben due volte i ladri sono entrati in pieno giorno, dopo aver forzato e danneggiato alcune finestre poste al piano terra dell’edificio. I proprietari hanno denunciato i vari episodi alla stazione dei carabinieri di Monte di Procida.