POZZUOLI/ Ladri in appartamento a via Napoli ripresi dalle telecamere

POZZUOLI – È caccia ai ladri ripresi dalle telecamere all’interno di un appartamento a via Napoli. In particolare un uomo vestito di blu, con cappuccio e mascherina è stato immortalato mentre metteva a soqquadra una stanza da letto. L’immagine è stata divulgata dalle vittime su Facebook per risalire all’identikit del ladro che avrebbe agito con alcuni complici. Il furto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 11.30 in una palazzina popolare a ridosso di Corso Umberto I. Le vittime hanno sporto denuncia e fornito video e immagini alle forze dell’ordine.

I FURTI – Nei giorni scorsi nel mirino erano finite abitazioni in zona Monterusciello e nel Rione Toiano: anche in quelle occasioni i ladri sono stati ripresi dalle telecamere installate all’esterno delle palazzine.