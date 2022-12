POZZUOLI/ “La Magia del Natale” si arricchisce di altri spettacoli

POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha definito il calendario completo della rassegna “La Magia del Natale”, già partita il 7 dicembre con i primi spettacoli rappresentati nella suggestiva location del Rione Terra. Gli eventi (selezionati in base ad appositi avvisi pubblici banditi dall’Ente per espressa volontà del sindaco Gigi Manzoni e dell’assessore al turismo Filippo Monaco) proseguiranno per l’intera giornata fino al 24 dicembre nelle vie del centro storico con “Pozzuoli in Festa” (in cui si esibiranno artisti di strada, musicisti, elfi, un albero natalizio vivente e la Regina delle Nevi). Il 17 dicembre dalle ore 18.30 sarà poi la volta, sempre al rione Terra, di “Christmas Dreams”, musical show di Tony Figo. Nutrito anche il programma previsto per gli altri quartieri della città.

A MONTERUSCIELLO E AD AGNANO – Tre i siti scelti a Monterusciello: piazza Giuseppe Minopoli (per l’intera giornata del 18 dicembre col “Christmas Place” ed il concerto di Andrea Tartaglia e Valerio Jovine; alle 14 del 22 dicembre, alle ore 10 del 3 gennaio e del 6 gennaio con il “Magico Villaggio di Natale”; alle ore 10 del 30 dicembre con il recital “C’era una volta…e ci sarà per sempre”); piazza Antonio de Curtis (alle ore 10 del 27 dicembre con il “Magico Villaggio di Natale” e alle ore 10 del 31 dicembre con la sfilata “E’ Moda…Christmas”); il teatro Sant’Artema (alle ore 19 del 2 gennaio col concerto di musica classica “Il suono della bellezza”, a cura dell’orchestra d’archi della Philarmonica Phlegrea). “Il Magico Villaggio di Natale” sarà presente anche ad Agnano Pisciarelli (alle ore 10 del 18 dicembre e del 24 dicembre presso il campetto della scuola elementare), nella villetta municipale del rione Toiano (alle ore 10 del 23 dicembre, del 28 dicembre e del 4 gennaio) e a Licola Mare (alle ore 10 del 29 dicembre e del 2 gennaio) dove la kermesse si concluderà alle ore 10 del 6 gennaio con una magica danza di elfi a cavallo di sfere natalizie. Nei prossimi giorni sarà annunciato anche il programma dell’ormai tradizionale veglione di Capodanno in piazza della Repubblica.