POZZUOLI – L’avvocato Maria Consiglia Visone si è dimessa per motivi personali dalla carica di Assessore all’Ambiente e vicesindaco del Comune di Pozzuoli. Nella lettera recapitata al sindaco Vincenzo Figliolia, Visone ringrazia il primo cittadino per averle dato “l’onore di ricoprire l’incarico istituzionale, che è stato condotto con il massimo impegno, trasparenza e disponibilità“, la giunta, i consiglieri comunali e tutti i dipendenti che hanno collaborato con lei nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare quelli della Direzione Ambiente. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha ringraziato Visone per il lavoro svolto con responsabilità e dedizione, sottolineando le sue doti professionali e umane, messe costantemente al servizio del bene comune.