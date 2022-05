POZZUOLI – Appena sei giorni fa erano all’apertura della campagna elettorale di Paolo Ismeno, con tanto di foto di rito e sorrisi con il “promesso sposo”, nonché candidati nelle fila del Partito Democratico con l’hashtag #iostoconpaoloismeno, #laviamaestra e giù di lì. Nemmeno il tempo di pubblicare foto e slogan che in settimana, per la precisione mercoledì sera, si è consumata la giravolta. Mimmo Pennacchio e Manuela D’Amico sono ufficialmente candidati nella coalizione di Gigi Manzoni. Un colpo da 90 messo a segno dalla coalizione che sostiene il presidente del consiglio che si è garantito “mister 900 voti”, al secolo Mimmo Pennacchio e la D’Amico, ormai ex “fedelissima” di Ismeno.

