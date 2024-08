POZZUOLI/ La denuncia di un gruppo di ristoratori «Topi tra i tavoli, siamo abbandonati dal Comune»

POZZUOLI – Strada dissestata, interventi mai realizzati, blatte e topi tra i tavoli del ristorante. È quanto denunciano alcuni ristoratori del centro storico di Pozzuoli, che hanno sede in via Marino Boffa. Si tratta dei titolari di Ciuffiello, Mr Steak, La Salese e Locanda dei Lazzari «Siamo la periferia del centro storico di Pozzuoli, nessuno ci tiene in considerazione nessuno ci ascolta – raccontano – avevamo chiesto la derattizzazione ma non è stata fatta e ieri avevamo i topi che giravano davanti ai clienti a tavola e siamo stati costretti a chiudere le porte. E’ una cosa assurda».

LA DENUNCIA – «Il motivo? – aggiungono i ristoratori – Sono le fosse che si sono aperte in strada Abbiamo chiesto di aggiustare la strada, ma non è stato fatto così come non è intervenuto nessuno per effettuare operazioni di pulizia. In questo momento così delicato per l’intera città non possiamo permetterci anche di avere situazioni del genere. Siamo gli unici a Pozzuoli che non veniamo mai presi in considerazione, è come se noi ci trovassimo in un’altra zona.»