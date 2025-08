POZZUOLI/ La denuncia: «Acqua negata sulla spiaggia libera» Lucrino

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett. Redazione, in questi giorni la nostra Amministrazione Comunale sta vantando il raggiungimento di alcuni obiettivi per le spiagge libere di Lucrino come l’installazione di fontanine. Al nostro caro Sindaco deve essere sfuggito il piccolo tratto di spiaggia che si trova tra il lido Montenuovo (Movo) e l’ormai ex lido Marena. Il tratto di spiaggia in questione è stato sempre servito da acqua potabile e da servizi igienici funzionanti tenuti puliti grazie alla collaborazione dei fruitori della spiaggia (la maggior parte residenti della zona). Con la chiusura del lido Marena il Comune (o forse l’acquedotto) ha pensato bene di chiudere la chiave d’arresto dell’acqua del lido togliendo di fatto acqua e servizi al piccolo tratto di spiaggia libera. A nulla sono servite le diverse pec di segnalazione inviate al Comune di Pozzuoli e all’Assessorato all’ambiente. Ancora oggi 6 agosto i fruitori della spiaggetta (della quale allego le foto)sono costretti a fare a meno di un servizio necessario come l’acqua.» (Grazia Marra)