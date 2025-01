POZZUOLI/ La compagnia teatrale “Vulimm’ vulà” torna in scena per la prima del 2025

POZZUOLI – Dopo aver chiuso un 2024 ricco di successi in Italia e in Europa, la compagnia teatrale “Vulimm’ vulà” apre il 2025 con uno spettacolo che ha collezionato premi e riconoscimenti da 10 anni a questa parte. Con questo lavoro infatti la compagnia Vulimm’ vulà è stata premiata a Torino, ad Ancona, a Gravina di Puglia, a Salerno. Il testo è di Annibale Ruccello, “le cinque rose di Jennifer”, e racconta la storia di Jennifer, che vive alla periferia della città, in un quartiere popolato da travestiti come lui, che vive la sua solitudine aggrappandosi al telefono e all’ attesa di una chiamata che, secondo i suoi sogni, darà la svolta alla sua vita. Illusioni e sconforto si alternano nelle sue giornate vuote, che però Jennifer riesce a riempire con fantasie e canzoni alla radio. Uno spettacolo intenso che colpisce come un pugno allo stomaco, lanciando lo spettatore in un mondo che conosce ancora troppo poco, e mette sotto la le lente di ingrandimento sentimenti troppo spesso sottovalutati. Ancora una volta la compagnia Vulimm’ vulà presenta un lavoro per niente banale, che inchioda alle poltrone e scuote l’anima. L’appuntamento è alle 19.00 di Domenica 5 Gennaio, al teatro San Luca di Arco Felice. I posti sono prenotabili al 3280997459.