POZZUOLI/ Ismeno in Giunta: il Partito Democratico continua a “sfornare” lettere

POZZUOLI – Oltre alla lettera d’invito da parte dei consiglieri comunali del PD e della maggioranza Manzoni, per supportare l’ingresso in Giunta di Paolo Ismeno sono state redatte altre due lettere. Una è a nome del direttivo del Partito Democratico di Pozzuoli, l’altra del segretario provinciale dem, Giuseppe Annunziata.

LA LETTERA – «Ho appreso, con grande soddisfazione, dell’avvio del processo di ricomposizione del Partito Democratico – scrive Annunziata – e di costruzione di un progetto politico tra le forze politiche e civiche che si rivedono nel centrosinistra. La nuova fase, mettendo da parte diversità, posizionamenti e personalismi figli della scorsa campagna elettorale, è fondamentale per affrontare il difficile momento caratterizzato dall’intensificarsi del fenomeno bradisismico che sta generando ansia e preoccupazione nei cittadini. L’Amministrazione è chiamata a intervenire con azioni capaci di coniugare la sicurezza dei cittadini con il virtuoso processo di crescita e di valorizzazione del territorio avviati. Tale complessa attività di governo richiede l’impegno delle migliori risorse del partito che, già in passato, hanno dimostrato capacità amministrativa. In tale direzione auspico che il Consigliere Comunale Paolo Ismeno, nell’interesse della collettività, accetti la proposta del Sindaco Manzoni ricoprendo un ruolo nell’esecutivo mettendo la sua esperienza al servizio della Città».

IL SOSTEGNO – Nei giorni scorsi il sostegno a Ismeno era arrivato da parte dei consiglieri che faranno parte del nuovo gruppo consiliare del Pd Villani, Pennacchio, Testa, Genovese e Caiazzo per dare manforte all’azione persuasiva condotta dal sindaco Gigi Manzoni che da tempo sta cercando di convincere Ismeno ad accettare la delega al bilancio.