POZZUOLI – Verifiche e interventi anche nella chiesa di San Raffaele in seguito al forte sciame sismico di lunedì scorso. Nel pomeriggio di oggi i tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi per verificare eventuali danni. Secondo quanto emerso, le tre scosse di magnitudo 3.5, 4.4 e 3.9 avrebbero provocato solo qualche lieve spaccatura per le quali sono già iniziati gli interventi di ripristino.