Emergenza bradisismo, l’appello: «Un centro accoglienza nell’ex area Nato»

POZZUOLI – «Considerate le ultime analisi sulla sismicità del territorio, chiediamo con forza al Prefetto di Napoli di convocare al più presto il sindaco di Napoli e il primo cittadino di Pozzuoli affinché si predisponga nell’ex area Nato di Bagnoli, precisamente nel complesso immobiliare conosciuto come collegio Costanzo Ciano, il centro di prima accoglienza con l’installazione di tende per i cittadini dei campi flegrei.» Lo hanno affermato in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. «Occorre tenere pronto piano da attivare per fare fronte ad eventuali scenari legati al terremoto, riteniamo che la struttura del collegio ‘Costanzo Ciano’ sia adeguata sia per estensione che per posizionamento. I cittadini principalmente in questo momento non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni», hanno concluso gli esponenti del partito della Meloni.