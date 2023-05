POZZUOLI/ Indagini lampo della Polizia: arrestato l’uomo che ha incendiato due auto a Monterusciello – LA FOTO

POZZUOLI – Il cerchio è stato chiuso in appena dodici ore, grazie alle immagini di alcune telecamere private che hanno immortalato l’uomo che ha cosparso di benzina e incendiato due auto ieri notte a Monterusciello. Si tratta di un 46enne puteolano, incensurato, arrestato nel pomeriggio di ieri dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- al termine di indagini lampo. Dopo i due raid, consumati in via Pagano e via Serao, gli agenti hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione trovandogli ancora addosso i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato; inoltre, hanno verificato una corrispondenza della sua auto con quella utilizzata per la fuga.

I MOTIVI – Secondo quanto ricostruito il 46enne avrebbe incendiato l’auto della cognata e del titolare di un salone di parrucchiere da donna per motivi di natura «familiare», mentre un terzo veicolo parcheggiato nelle vicinanze sarebbe rimasto danneggiato. Distrutte dalle fiamme una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai (nella foto nel momento in cui viene appiccato il fuoco) accanto alle quali sono state rinvenute bottiglie sporche di liquido infiammabile. Dopo le formalità di rito l’uomo è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con l’accusa di danneggiamento aggravato.