POZZUOLI – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi della stazione della Metropolitana di Pozzuoli, a circa 50 metri dai binari. Sul posto sono interventi i vigili del Fuoco che hanno domato il rogo che, stando ai primi primi rilievi, sarebbe di origine dolosa. Fumo e fiamme hanno avvolto le palazzine che affacciano sul versante interessato, in particolare un’area verde che costeggia la linea ferrata in direzione Villa Literno. Dopo circa mezz’ora la situazione è tornata alla normalità. Non si registrano particolari danni a cose o persone.

