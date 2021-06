POZZUOLI – Un incendio nel pomeriggio di domenica ha distrutto il “forest garden” nato con i laboratori popolari di riforestazione organizzati all’Ex Convitto Monachelle. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sulla natura del rogo, avvenuto appena 24 ore dopo l’Eco Festival per la giornata dell’ambiente, ci sono indagini in corso.

LA DENUNCIA – “Siamo addolorati nell’apprendere che oggi, a meno di 24 ore dall’ Eco Festival Flegreo − Giornata dell’Ambiente, si è sviluppato un incendio nell’area verde rigenerata dell’ Ex convitto monachelle. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, se per inciviltà di chi ancora nel 2021 getta le cicche di sigaretta a terra o altro ancora, che non vogliamo nemmeno immaginare. Speriamo che le autorità locali facciamo chiarezza per far sì che un’area verde della nostra città continui ad essere salvaguardata.” è la denuncia che arriva dal comitato Ex Convitto Monachelle dopo l’incendio che ieri ha danneggiato gran parte dell’area verde.

INTERESSI – “Avremo tempo -proseguono gli attivisti- per le analisi su chi, come, con che interessi abbia potuto compiere questo gesto scellerato ma a caldo abbiamo tanta rabbia, tanto dolore e tanta voglia di aiutare la natura a riprendersi la considerazione che merita!”