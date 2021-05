POZZUOLI – Il quadro pandemico cittadino continua a migliorare in maniera decisa. Sono 32 (con 1.222 tamponi) i casi registrati nella settimana appena trascorsa contro i 51 (con 1.174 tamponi) di quella precedente, pertanto il tasso di positività subisce una forte diminuzione passando dal 4,3% al 4,3%. Anche l’incidenza settimanale fa segnare un drastico calo; i contagi per 100.000 abitanti sono passati, infatti, da 63,7 a 40.

Purtroppo c’è stata un’altra vittima che porta il totale dei decessi ad 80. Le “guarigioni” sono 95 per cui gli “attualmente positivi” scendono a 327, di cui solo 4 risultano ospedalizzati.

I NUMERI – Da inizio pandemia, il numero dei casi Covid19 in città sono 5.530, circa il 6,9% della popolazione residente. Gli “attualmente positivi”, in continua diminuzione, sono 327, la quasi totalità dei quali è in isolamento domiciliare fiduciario con pochi o nessun sintomo. Sono solo 4 i cittadini ospedalizzati. Le vittime totali purtroppo salgono ad 80 di cui ben 67 durante la “seconda e terza ondata”. Il numero totale dei dimessi/guariti ha raggiunto quota 5.123.

LA TENDENZA – Nei primi 29 giorni di maggio sono stati rilevati 321 casi contro i 656 di aprile, 728 di marzo, 450 di febbraio, 585 di gennaio, 444 di dicembre, 1.583 di novembre e i 529 di ottobre. Negli ultimi 7 giorni i nuovi positivi sono 32 mentre nelle 4 settimane precedenti ne sono stati registrati rispettivamente: 51, 117, 96, e 129. Un numero così basso non si aveva dal mese di ottobre 2020, comincia a sentirsi l’effetto combinato vaccinazioni-alte temperature. Il tasso di positività scende al 2,6% contro il 4,3% di 7 giorni fa. In netto calo anche l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che si porta a quota 40 (-23,7). I numeri delle ultime settimane sono molto incoraggianti e lasciano ben sperare, continuando di questo passo Pozzuoli sarà presto “covid-free”. Naturalmente è sempre necessario non abbassare la guardia data l’elevata contagiosità delle varianti in circolazione.