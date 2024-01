POZZUOLI/Blitz dei carabinieri nei “Marocchini” a via Napoli: trovate armi e droga, un arresto

POZZUOLI – Servizio ad alto impatto nella città di Pozzuoli: perquisizioni e controlli a tappeto sono stati effettuati dai carabinieri della locale Compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. I militari hanno presidiato la città, concentrando l’attenzione sulle zone più sensibili. Arrestato per detenzione illecita di arma da fuoco Vincenzo Porcelli, 29enne di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, poi risultata provento di furto. L’arma era pronta a sparare, un colpo già in canna e 3 nel caricatore. Il 29enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

I CONTROLLI – In un’area condominiale di un palazzo in corso Umberto I, i militari hanno inoltre rinvenuto un’altra pistola perfettamente funzionante, stessa marca e modello della precedente. Nel serbatoio 6 proiettili. E ancora, 13 cartucce 7,65 in un barattolo di latta, 3 passamontagna neri, 3 chili di hashish divisi in 32 panetti, 51 grammi di cocaina e materiale per pesare e confezionare le dosi. Nel corso del servizio non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. 12 le sanzioni notificate, 6 i veicoli sequestrati. Le armi recuperate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.