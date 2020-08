POZZUOLI – «Abbiamo previsto di utilizzare i fondi regionali destinati al sistema educativo dell’ambito sociale flegreo per dare continuità al servizio di asilo nido ‘Grazia Deledda’ di Monterusciello e migliorare ancora di più l’ospitalità per i nostri piccoli. Con i Servizi Sociali del Comune siamo sempre attenti ai bisogni che si manifestano sul territorio e pronti a venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini». Lo ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia rendendo nota la decisione di investire i 343mila euro attribuiti dalla Regione Campania alla città di Pozzuoli, come propria quota percentuale nell’ambito N12, per la programmazione degli interventi rivolti al Sistema Integrato di Educazione e Istruzione.