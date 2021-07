POZZUOLI – “Il furgone che mi avete regalato in occasione del compleanno è finalmente partito alla volta di Licola Mare (Pozzuoli), carico di materiale per due canili. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito. Il mezzo servirà a trasportare animali feriti o da sterilizzare.” Lo ha fatto sapere attraverso twitter Sara Turetta, presidente e fondatrice di “Save the Dogs and other Animals Onlus”.