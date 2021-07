POZZUOLI – «Il manto erboso del campo dello stadio Domenico Conte di Pozzuoli è in perfetto stato dal 21 febbraio 2021, data di inizio del servizio manutentivo espletato dalla ditta». Lo fa sapere la “Ditta Testa Aniello” attraverso lo studio legale “Carnelutti” sottolineando come il comune di Pozzuoli, proprio in virtù del lavoro eseguito da Testa «non senza motivo ha inteso prorogare rispetto alla scadenza». Inoltre, la ditta con sede in via Campi Flegrei, sottolinea come lo stato erboso era fatiscente alla data di consegna del campo da parte del comune. Di recente alla ditta Testa Aniello è stata affidata, mediante determina dirigenziale, la gestione del manto erboso del campo da gioco per altri 6 mesi.

