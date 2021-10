POZZUOLI – E’ stato affidato a una società privata il parcheggio Multipiano di Pozzuoli. Nell’operazione rientra anche l’area dell’ex Cava Regia. I due parcheggi sono stati affidati in concessione mediante project financing. In particolare, il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà gestito per i prossimi 20 anni dal privato che, secondo la convenzione stipulata, dovrà provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle opere di adeguamento. Inoltre la gestione privata porterà a un’apertura h24 per tutti i giorni dell’anno. Per l’ex Cava Regia invece è prevista la riqualificazione dell’area posta sul lungomare all’inizio di via Napoli, con la creazione di un nuovo parcheggio da 93 posti auto, per un investimento complessivo di 1 milione e mezzo.