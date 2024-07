POZZUOLI/ «Il muro adiacente al mio palazzo è stato transennato. Io, invalida, bloccata in casa»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera, mi chiamo Anna Daniele, sono insegnante di scuola primaria ed abito a Monterusciello, in via Privata Monterusso n.16. Scrivo poiché ho un problema importante che non riesco a risolvere: circa tre settimane fa, un muro adiacente al mio palazzo è stato transennato da vigili e protezione civile a causa di alcune lesioni dovute al bradisismo. Le auto parcheggiate sono state messe in altra località ed io, essendo invalida, non posso raggiungere a piedi l’auto e pertanto, non posso andare al lavoro né tantomeno recarmi da un medico o addirittura, se colpiti da qualche malessere, recarmi in ospedale. Ci siamo rivolti a tutte le istituzioni competenti ma la risposta è la stessa: dobbiamo avere il permesso dalle istituzioni per verificare il tutto… Anche mio marito è disabile con gravi condizioni di salute, possibile non ci siano soluzioni adeguate? Un consiglio lo diedero però: fatevi portare al Palatrincone. Nelle nostre condizioni non possiamo stare su brandine di emergenza ; il nostro fabbricato non ha riportato alcuna lesione. Il muro di cui si parla è all’esterno del fabbricato ed è di proprietà privata ma i legittimi proprietari, pur avendo ricevuto avvisi , ritengono opportuno di doverci arrangiare. Mi è giunta notizia che un signore che abita sulla stessa mia strada transennata, è stato colpito da infarto, non era a casa sua ed è stato trasportato in ospedale. Se fosse successo a casa sua? L’ambulanza sarebbe senz’altro arrivata ma parcheggiata al di là delle transenne e gli operatori sanitari con barella e a piedi, ci avrebbero messo circa mezz’ora per arrivare a casa del paziente, metterlo sulla barella e tornare all’ambulanza. Sembra una situazione normale questa? Saluti».