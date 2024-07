POZZUOLI/ Il Comune chiude parcheggio non autorizzato a via Napoli

POZZUOLI – Chiuso a via Napoli un parcheggio abusivo. E’ quanto hanno accertato lo scorso 10 giugno gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli durante un controllo al civico 87 di via Napoli, in un’area scoperta dove senza alcun titolo abilitativo e senza la presentazione della SCIA, era stata avviata un’attività di autorimessa. Ragion per cui il comune di Pozzuoli – attraverso ordinanza dirigenziale – ha disposto la cessazione dell’attività. “Nell’interesse pubblico, -si legge- si rende necessario disporre la cessazione dell’attività per mancata presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività”.