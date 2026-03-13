POZZUOLI/ Il Gip “scagiona” i tre nell’auto con il latitante. Da Orsetti intimidazioni al direttore di Cronaca Flegrea “Non ti preoccupare tu”

POZZUOLI – Sono tutti a piede libero i tre uomini fermati dopo un inseguimento con i carabinieri avvenuto l’altro ieri a Bacoli. Il Gip di Napoli ha infatti rigettato le misure cautelari a carico del 31enne Luca Orsetti, del 27enne Luca Di Fraia e del 23enne Daniele Innocente. Stessa decisione è stata adottata anche per il latitante Gennaro Rizzo, 45 anni, di Quarto, il quale però resta in carcere per altri reati. Per i quattro resta in piedi solo l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e a settembre saranno chiamati per il processo con rito abbreviato. Secondo quanto dimostrato dagli avvocati la Fiat 500X che non si è fermata all’alt dei carabinieri era guidata da Orsetti (difeso dall’avvocato Pina Cicale), mentre accanto a lui sedeva il latitante Rizzo (difeso dall’avvocato Luca Gili), ricercato da tre mesi. Dietro invece sedevano Di Fraia e Innocente (difesi dall’avvocato Antonio Tufano). Circostanza, quest’ultima, che fa ricadere gravi indizi di colpevolezza proprio su Orsetti, visto che era lui alla guida del veicolo che custodiva all’interno una serie di arnesi da scasso tra cui 4 chiavi “topolino”, 14 chiavi universali per l’apertura di porte blindate, 1 smerigliatrice, 2 pali in ferro, 1 passamontagna e una paletta segnaletica per la viabilità del Comune di Napoli. Proprio Orselli, alla guida della vettura, all’alt dei carabinieri ha dato vita a una fuga di tre chilometri partita dal Green Park di Bacoli e terminata al Fusaro.

LE MINACCE – In mattinata Luca Orsetti ha minacciato il direttore di Cronaca Flegrea, Gennaro Del Giudice, accusandolo di aver pubblicato il suo nome e la sua foto dopo l’arresto insieme a quelle di altri due. “Mi hai fatto una cattiveria…la mia foto l’ha messa un mio paesano…Non ti preoccupare tu, apposto così. Sei Gennaro Del Giudice? Non ti preoccupare tu?” sono state le parole che con tono minaccioso ha pronunciato Orsetti.