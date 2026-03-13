MONTE DI PROCIDA/ Il consiglio comunale approva mozione sull’emergenza viabilità

MONTE DI PROCIDA – E’ stato un consiglio comunale molto sentito, quello che si è tenuto nella sala consiliare di Via Panoramica. Le opposizioni avevano chiesto a gran voce una seduta urgente del consesso pubblico per affrontare l’emergenza viabilità dopo le strade sprofondate nelle ultime settimane che hanno generato una profonda criticità per la viabilità di Monte di Procida, come la chiusura di una corsia di Via Torregaveta (ora riaperta), sono state chiuse Via Petrara (anello di congiunzione con il quartiere di Cappella), Via Marconi (la famosa strada che porta al porto di Acquamorta) e sono state sgomberate abitazioni a Via Filomarino e a Via Solferino. Le minoranze, composte dal gruppo Si Insieme e del gruppo delle due consiglieri indipendenti (Melania Scotto e Giusy Lubrano), che hanno lasciato la maggioranza in questi mesi, hanno proposto l’approvazione di una mozione per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela della pubblica incolumità.

LA MOZIONE – La mozione promuoveva di attivare subito in Prefettura un tavolo permanente per mettere e tenere in sicurezza le uniche tre vie di accesso al comune di Monte di Procida (Panoramica, Torregaveta e Petrara), arterie fondamentali anche in caso di evacuazione. Monitoraggio ed incremento dei volontari di Protezione Civile con una formazione adeguata, che potranno essere utilizzati in caso di necessità. Rafforzare, inoltre, anche con nuove assunzioni, il corpo di polizia municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale. Aggiornare, infine, il piano di Protezione Civile e rimpinguare il fondo dedicato comunale all’emergenza. La mozione è stata approvata all’unanimità con soddisfazione di tutte le minoranze, a partire dall’ex sindaco Pugliese, e anche dai componenti della maggioranza.

CRISI VIABILITA’ – Intanto i cittadini chiedono di accelerare la riapertura di via Marconi. La bella stagione è alle porte e, al momento, il porto di Acquamorta è praticamente irraggiungibile se non attraverso una stradina stretta che al momento funziona a senso unico alternato. Prorogare la riapertura ed arrivare in queste condizioni al mese di giugno, significherebbe il crollo economico del settore nautico e di tutto l’indotto.