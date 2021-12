POZZUOLI – Il Covid corre a Pozzuoli. In due giorni si contano 43 nuovi positivi. I contagiati attuali sono 242. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 6838 i puteolani ad aver contratto il virus. Intanto l’Asl Napoli 2 Nord porta avanti la sua campagna di sensibilizzazione affinché quanti più cittadini possano sottoporsi al vaccino prima dell’arrivo del Natale. «Ci si può vaccinare senza prenotazione presso tutti i centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 Nord, presso le farmacie del territorio e chiedendo al proprio medico di famiglia», fa sapere l’Azienda Sanitaria.

OLTRE MILLE CASI IN CAMPANIA IN UN GIORNO – Ieri in Campania sono stati rilevati 1.271 nuovi casi di coronavirus: il tasso di incidenza è salito al 3,89%. Secondo i dati riportati dal bollettino dell’Unità di crisi si sono registrati altri cinque decessi, di cui quattro nelle ultime 48 ore.