POZZUOLI/ Il comune non comunica, strade chiuse senza preavviso: caos e proteste

POZZUOLI – Strade chiuse a Monterusciello senza preavviso e scoppia il caos. È successo questa mattina nel quartiere dove, per una manifestazione podistica, sono state chiuse diverse strade. Nulla di anomalo, se non fosse però che il comune di Pozzuoli non ha avvisato nessuno. Nessuna azione di informazione è stata infatti messa in campo dall’Ente. Nessun comunicato, nessuna traccia sui canali social, nessun preavviso. Così le strade sono state chiuse e i residenti hanno dovuto fare i conti con una serie di disagi. Il tutto all’improvviso, di domenica mattina.