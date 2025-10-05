Forte scossa nella notte, a Pozzuoli gente in strada «Abbiamo dormito in macchina»

POZZUOLI – C’è chi ha dormito in macchina questa notte dopo la scossa di magnitudo 3.3 delle ore 00:50. Il forte sisma ha spaventato molti residenti delle aree prossime all’epicentro, alcuni dei quali hanno deciso di trascorrere la notte in strada nelle auto. Tra questi c’è Pippo, che insieme alla moglie e i figli ha lasciato la propria abitazione scappando in strada. La sua famiglia abita al quarto piano di una palazzina in via Giacinto Diano, nei pressi della stazione della Metropolitana di Pozzuoli, a poche centinaia di metri dall’epicentro del sisma che è stato localizzato in via Vecchia San Gennaro. Non è la prima volta che la sua famiglia lascia la propria abitazione durante uno sciame sismico «Giovedì dopo la scossa siamo stati in albergo a Varcaturo – racconta – stanotte abbiamo atteso l’evolversi della situazione, siamo stati in auto sulla metropolitana per circa un oretta, essendo notte inoltrata non abbiamo trovato disponibilità in albergo. Poi siamo ci siamo spostati da mia suocera al Rione Toiano».

IL CALVARIO – A spingerlo a lasciare per l’ennesima volta casa sono state anche le condizioni di uno dei figli, provato dalle continue scosse «Ho mio figlio che soffre di convulsioni – spiega Pippo – inoltre soffre di crisi d’ansia, ha paura, in settimana abbiamo richiesto un consulto telematico tramite il Gaslini con una dottoressa tecnico di riabilitazione psichiatrica una figura professionale particolarmente adatta a gestire gli aspetti comportamentali, poiché ultimamente i suoi disturbi sono aumentati. Vivere al quatro piano non è semplice , il palazzo oscilla tantissimo».